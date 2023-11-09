Певец Миша Марвин стал жертвой мошенников при попытке снять квартиру

Певец Миша Марвин лишился 255 тысяч рублей после того, как хотел снять квартиру. Он связался с риелтором и даже собственником, но после получения денег они исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все началось в сентябре. Популярный исполнитель решил снять квартиру и воспользовался приложением. Он присмотрел вариант за 170 тысяч рублей, после чего с ним связался риелтор. Он показал певцу квартиру, а на встрече был собственник и его мать. Марвин был готов договориться на месте, но риелтор заявил, что все переговоры будут вестись через него.

На следующий день риелтор заговор о комиссии за показ и потребовал от артиста 85 тысяч рублей, а после сказал, что необходимо оплатить сразу два месяца аренды. Миша согласился на сумму только за месяц, а остальное обещал отдать после приезда в Россию. Когда певец вернулся, то понял, что его обманули. Риелтор обещал назначить встречу, но они срывались. В итоге никакой квартиры певец не увидел.

Миша Марвин обратился в полицию и написал заявление.

Ранее мы писали о том, как телефонные мошенники обманули популярного актера на 400 тысяч рублей. Они придумали запутанную схему и звонили звезде несколько раз.