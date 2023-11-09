НАШ ШОУБИЗ
16:43, 09 ноября 2023
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Певец Миша Марвин стал жертвой мошенников при попытке снять квартиру

Мошенники обманули певца Мишу Марвина на 255 тысяч рублей при аренде квартиры.

Певец Миша Марвин стал жертвой мошенников при попытке снять квартиру

© Starface.ru

Певец Миша Марвин лишился 255 тысяч рублей после того, как хотел снять квартиру. Он связался с риелтором и даже собственником, но после получения денег они исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все началось в сентябре. Популярный исполнитель решил снять квартиру и воспользовался приложением. Он присмотрел вариант за 170 тысяч рублей, после чего с ним связался риелтор. Он показал певцу квартиру, а на встрече был собственник и его мать. Марвин был готов договориться на месте, но риелтор заявил, что все переговоры будут вестись через него.

На следующий день риелтор заговор о комиссии за показ и потребовал от артиста 85 тысяч рублей, а после сказал, что необходимо оплатить сразу два месяца аренды. Миша согласился на сумму только за месяц, а остальное обещал отдать после приезда в Россию. Когда певец вернулся, то понял, что его обманули. Риелтор обещал назначить встречу, но они срывались. В итоге никакой квартиры певец не увидел.

Миша Марвин обратился в полицию и написал заявление.

Ранее мы писали о том, как телефонные мошенники обманули популярного актера на 400 тысяч рублей. Они придумали запутанную схему и звонили звезде несколько раз.

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