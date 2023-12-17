Певец Михаил Шуфутинский собирается уехать из России

«Король шансона» Михаил Шуфутинский собирается провести новогодние праздники вдали от России. 75-летний артист планирует отправиться на Мальдивы вместе со своей молодой женой.

Супруга артиста Светлана младше него на 30 лет. Он с ней проводит много времени — жена сопровождает артиста на всех концертах и выступлениях. Пара планирует и совместный отдых.

Близкие друзья позвали Шуфутинского и его супругу на Мальдивы на Новый год. Недолго думая, они согласились на это предложение.

«Я же — человек весьма консервативный. Привыкаю к одним и тем же местам. Там, где мы отдыхали несколько лет подряд, очень хорошие виллы и мало народа. Нам там очень нравилось! И мы думали полететь туда снова. Даже билеты купили, от которых в конечном итоге вынуждены были отказаться», — цитирует шансонье портал PROZVEZD.

Артист затронул и финансовые вопросы. Сейчас певец занимается подготовкой своего особняка к Новому году. Михаил уже практически создал новогоднюю сказку в доме. От красивых гирлянд у него поднимается настроение.

Певец мечтает, чтобы в следующем году у него было по-прежнему много концертов. Шансонье пока не собирается выходить на пенсию.

Ранее мы писали о том, почему певец Михаил Шуфутинский отказался от недвижимости на Мальдивах и Сейшелах.