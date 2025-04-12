Певец Михаил Шуфутинский рассказал об отъезде внучки в Милан. Об этом сообщает mk.ru.

Внучка Михаила Шуфутинского Анна, которая училась до недавнего времени в Москве, переезжает в Милан. Там она будет продолжать обучение.

«Анечка, которая живет здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане. Теперь будет там учиться», — рассказал артист.

Отъезд девушки оказался вынужденным из-за того, что в Италию переехала ее преподавательница. Как рассказал Шуфутинский, после окончания обучения Анна вернется в Москву.

«Анечка занимается разработкой дизайнов. Я во все тонкости этой профессии не могу вникнуть. Знаю, что у нее получается хорошо. Она долго шла к этой цели», — добавил певец.

Ранее мы писали о том, как молодая возлюбленная вернула Шуфутинского к жизни.