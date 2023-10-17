«Испугались и хотят вернуться»: Шуфутинский высказался об отечественных звездах-эмигрантах

Певец Михаил Шуфутинский высказался о россиянах, которые предпочли покинуть страну и перебраться за границу. По его мнению, не стоит их пугать ссылками в Колыму, но все-таки наказать за клевету нужно.

Напомним, что больше года назад из РФ уехали многие артисты и представители кинематографа из-за своей политической позиции. Среди них оказались Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ), Андрей Макаревич*(Признан иноагентом на территории РФ), Вера Брежнева, Светлана Лобода, Дмитрий Назаров и другие. Уже неоднократно появлялись слухи, что некоторые из них хотят вернуться назад, однако их пугает то, что их может ждать на Родине. В последнее время так и вовсе стали все чаще пугать Магаданом. Но автор хита «Третье сентября» считает, что это делается зря, ведь некоторых, осознавших ошибку, все-таки можно простить.

Шуфутинский отметил, что даже Александр Вертинский когда-то уехал, а потом вернулся в СССР, как и многие другие. Также могут поступить и современные известные личности. Правда, совсем без наказания Михаил Захарович оставлять их не призывает. По его мнению, за клевету они все-таки должны будут поплатиться.

«Они не нашли себя за границей, не почувствовали то, чего там искали. А может, они снова испугались и хотят вернуться потому, что им там тяжко. Я бы не стал их ссылать. Но за клевету нужно наказывать», - поделился Шуфутинский в интервью aif.ru.

Сам же певец никуда уезжать не собирается. Он подчеркнул, что в России его семья, народ и работа, поэтому речи об эмиграции даже быть не может.

Ранее Михаил Шуфутинский объяснил, почему отказывается от выступлений за рубежом.

*(Признан иноагентом на территории РФ)