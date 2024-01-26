Певец Matrang не хочет возвращаться в Россию после избиения на Кавказе

Российский певец Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) может отменить концертный тур по российским городам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Музыкант рассказал, что находится в Таиланде без денег, а друзья перестали отвечать на его сообщения. Артист признался, что перед Новым годом в Северной Осетии неизвестные увезли его в лес, где избили, снимая происходящее на телефон.

«Я не хочу возвращаться домой с нерешенными вопросами. Меня в Осетии два типа вывезли в лес и пытались [унизить] и сняли это на видео, и выложили, пытались выложить в сеть. У всей Осетии есть это видео на телефонах, никто мне его не прислал», — заявил Matrang.

После инцидента певец переехал в Таиланд, где сбрил брови и отрастил волосы, а в России продал всю свою недвижимость и машину. Хадзарагов также отметил, что после расправы был вынужден пропустить похороны своей бабушки, а теперь готов отменить запланированный на апрель тур.

Известно, что Matrang должен был дать шоу в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. При этом официальных отмен выступлений пока не было.

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