Певец Макс Покровский* погасил налоги в РФ, чтобы не лишиться квартиры в Москве

Музыкант Макс Покровский*(признан иноагентом на территории РФ) погасил налоги в России. В ноябре 2024 года СМИ писали, что у артиста накопился долг в размере 436 тысяч рублей. А вспомнить об этом он решил, когда появилась угроза лишения квартиры в Москве.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что прославляющий Украину Покровский* все еще пытается вывести деньги из России. В столице у него осталась квартира, которую он безуспешно продает уже полтора года. Но из-за неоплаченных налогов недвижимость могли изъять, поэтому, узнав об этом, музыкант решил быстро исправить свое положение.

К слову, Макс* уже пытался перестраховываться. Он переоформлял квартиру на жену, чтобы, в случае ареста имущества, недвижимость не затронули. Однако это все равно не спасло бы музыканта. Через суд приставы могут доказать, что апартаменты были переписаны с целью ухода от выплат.

Напомним, что сейчас артист живет в Европе. Он продолжает иногда давать концерты для эмигрантов и выпускать музыку.

Ранее Дмитрий Нестеров назвал Макса Покровского* сумасшедшим мажором.

*(Признан иноагентом на территории РФ)