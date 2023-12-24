Mash: «Роснано» засудило компанию Льва Лещенко и Игоря Крутого из-за долгов

«Роснано» засудило компанию Льва Лещенко и Игоря Крутого из-за долгов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, компания ООО «Финк электрик» была создана Львом Лещенко, Игорем Крутым и предпринимателем Юрием Финком. Отметим, что в отношении последнего бизнес-партнера правоохранительные органы ранее возбуждали дело о мошенничестве.

Компания собиралась заниматься производством оборудования для железных дорог и элементов для космических аппаратов, но что-то пошло не по плану и вскоре у организации начались проблемы. Так, арендодатель в лице «Роснано» попросил заплатить Лещенко неустойку за несколько лет. В тот момент из бизнеса вышел композитор Игорь Крутой.

Несмотря на судебные иски, Лещенко не спешит рассчитываться за долги перед «Роснано». Как отмечают журналисты, сумма долга достигла почти 15 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко заявил, что «Голубые огоньки» собираются по письмам телезрителей.