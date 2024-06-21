Певец Лев Лещенко рассказал о своих первых гонорарах: выступал с трех лет

Певец Лев Лещенко рассказал о своих первых гонорарах. По его словам, петь он начал довольно рано, поэтому уже с трех лет начал «зарабатывать» на творчестве.

Как признался артист, платили ему друзья отца. Его родитель был военным, прошел две войны — Финскую и Великую Отечественную. Иногда ему давали выходные, и тогда он приезжал к семье домой. Когда Лещенко было три года, мужчина получил отгул, и его родные накрыли праздничный стол. А маленький артист был звездой вечера.

«Года в три я начал уже немножко петь. Потому меня ставили на табурет, и я распевал гимн Советского Союза. Слова знал наизусть — гимн же каждый день звучал по радио: в шесть утра и в полночь», — рассказал Лещенко aif.ru.

За исполнение певцу давали пряники, сахар, конфеты. Это он считает своими первыми гонорарами.

Сейчас же Лев Лещенко — народный артист РСФСР, а его визитной карточкой является песня «День Победы», которая каждый год звучит на 9 Мая.

Ранее в Сети забеспокоились за состояние Льва Лещенко после появления новых фото с ним.