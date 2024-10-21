«Никак не помогает»: модель требует от певца Леши Свика алименты на дочь

Модель их Хабаровска заявила, что певец Леша Свик не помогает деньгами дочери, которую девушка родила от него три года назад. В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ Екатерина рассказала, что возлюбленный бросил ее на седьмом месяце беременности по смс.

33-летний артист скрывает личную жизнь, но поклонники все равно узнали, какая драма произошла у кумира. Девушка пожаловалась на то, что певец ее бросил с ребенком. Ей пришлось одной выписываться из роддома, воспитывать малышку, а экс-возлюбленный якобы даже не платит алименты.

«Лёша Свик никак не помогает. Абсолютно», — заявила она.

Екатерина привела в студию дочь Стефанию и отметила, что девочка – копия звездного отца. У малышки рыжие волосы и голубые глаза. Она носит с собой плюшевого рыжего кота, которого называет «Свик Папа».

Девушка пожаловалась, что на содержание ребенка нужны финансы. Она водит девочку в садик, кружки и покупает одежду. Модель работает, но этого не хватает.

«Он мне сказал, мол, когда у тебя появится новый мужчина, тогда он и будет покупать памперсы», — поделилась девушка.

Гости шоу обсудили проблему и отметили, что Свик даже после судов сможет сделать так, что будет платить «копейки». А ведущий Тимур Еремеев считает, что Екатерине нужно официально доказать отцовство и взыскать алименты через суд.

Ранее мы писали о том, что вдова Бориса Грачевского впервые привела на телевидение 4-летнего сына и рассказала о жизни матери-одиночки.