Певец Леша Свик стремительно теряет вес после экстренной госпитализации

Певец Леша Свик рассказал о сброшенных 7 кг после операции. Об этом стало известно из соцсетей.

Исполнитель хита «Малиновый свет» Леша Свик несколько дней назад попал в больницу. У музыканта обнаружили внутреннее кровотечение желудка. Сначала новостями о лечении делилась жена певца. Ксения Ткачева рассказывала, что не знает о причинах возникновения болезни, ведь ее муж вел здоровый образ жизни.

Уже 10 мая Ткачева сообщила, что Свику провели операцию и выписали из больницы. Позже на связь вышел и сам музыкант.

«На моем лице уже есть улыбка, и это дорогого стоит. Не могу никак прокомментировать, что конкретно со мной произошло, потому что до конца, даже после всех обследований, нет точного понимания, почему снова обострилось то, что у меня было год назад», — рассказал он.

При этом певец пожаловался на последствия от операции — он сильно похудел.

«Встал сегодня на весы — я вешу 79 килограмм. До операции я весил 86 килограмм, а до правильного питания — 94 килограмма. Хотел как-то дойти до 80-ти кг, но не таким способом», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Олег Майами и Леша Свик устроили скандал на шоу «Сокровища императора».