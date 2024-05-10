Певец Леонид Агутин выиграл суд с тульским блогером, обвинившем его в сатанизме

Суд удовлетворил иск певца Леонида Агутина к тульскому блогеру, обвинявшему его в сатанизме. Теперь интернет-знаменитость должен выплатить артисту 1 миллион рублей моральной компенсации. А также дополнительно 241 тысячу рублей за судебные издержки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, ролик, из-за которого начался скандал, был опубликован еще в 2020 году. В нем блогер заявил, что Агутин через песню «Выключите свет» программирует людей. Он также говорил о мистических знаках в клипе, указывающих на связь с дьяволом, и отмечал, что вокалист может быть масоном.

Когда Леонид узнал о том, что его обвиняют в сатанизме, он обратился в суд и потребовал 1 миллион рублей моральной компенсации. Иск был полностью удовлетворен. Тогда певец вновь подал документы, чтобы получить еще 1 миллион рублей за судебные издержки. Однако судья решил сумму уменьшить. Так, 217 тысяч рублей взыскали с обидчика Агутина, а 23 тысячи рублей с владельца сайта, на котором был размещен скандальный ролик.

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда пропал Леонид Агутин и чем он сейчас занимается.