Молчание о СВО, слухи об эмиграции и проблемы со здоровьем: куда пропал Леонид Агутин

Два брака, три женщины и измены Леонида Агутина

Леонид Агутин официально был женат дважды. Первой его супругой была Светлана Белых. Они расписались, еще будучи совсем юными, и об этих отношениях певца практически нет информации, так как он сам старается их не вспоминать. Вместе они прожили пять лет, после чего решили развестись, так как артист уделял слишком много времени карьере, а не жене.

После расставания со Светланой Агутин увлекся балериной Большого театра Марией Воробьевой. Но несмотря на то, что их роман был бурный и даже привел к рождению первой дочери вокалиста Полине, пара так и не узаконила отношения. Чувства к танцовщице у Леонида быстро погасли, так как ему повстречалась новая любовь, ставшая ему второй официальной супругой – Анжелика Варум.

С певицей Агутин познакомился в конце 90-х годов. Все начиналось с дружбы. Леонид не скрывал, что его влекло к молодой исполнительнице, но он держал дистанцию, хоть и шутил с ее отцом, что обязательно женится на ней. Юрий Варум юмор артиста не ценил и не верил, что подобное действительно может произойти. Однако от сотрудничества с «босоногим мальчиком» не отказывался. Так, сначала певцы записали одну совместную песню, затем вторую. А потом Варум и Агутин снялись в клипе, посвященном сериалу «Семнадцати мгновений весны», в котором поцеловались. И это стало отправной точкой в их служебном романе.

Первое время артисты старались скрывать от публики, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Но с развитием отношений это становилось делать все труднее, поэтому в 1998 году они объявили себя парой и съехались. А спустя год у них родилась дочь Елизавета.

Пожениться Анжелика и Леонид решили, когда девочке исполнилось два года. Свадьба состоялась в Венеции, и до 2011 года пару считали одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, пока Агутина не поймали на измене.

Папарацци засняли артиста во время поцелуев с любовницей на конкурсе «Новая волна». Узнав об этом, Варум собиралась подать заявление на развод, но потом все же простила мужа. Сам вокалист признавался, что был сильно пьян в тот день и у него «съехала крыша». До сих пор он благодарен супруге за то, что она смогла найти в себе силы и сохранить их брак.

В последнее время тоже появляется немало слухов о расставании певцов, но они еще ни разу не подтвердились. Агутин заявлял, что по-прежнему счастлив с Анжеликой, и их разрыва недоброжелателям ждать не стоит.

Леонид Агутин после 2022 года

После начала СВО Леонид Агутин и Анжелика Варум покинули Россию, при этом не сообщив официально об эмиграции. Как стало известно позже, они организовали тур по США, а также дали концерты в Израиле, после чего вернулись домой. В Москве и регионах выступления супругов неоднократно пытались сорвались общественники, недовольные их неоднозначной позицией. Но со сцены артисты так и не ушли.

Из-за сокращения числа концертов, а также отсутствия на светских мероприятиях стало появляться немало сообщений о том, что Агутин с женой теперь живут в США, где у них есть недвижимость, а в Россию приезжают только ради заработков. Однако, по словам отца Леонида, композитора Николая Агутина, это вовсе не так. Он делился, что они проживают в Подмосковье на даче, но часто уезжают на гастроли.

«Два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», - рассказывал Агутин-старший NEWS.ru.

Тем не менее, мнение у публики к Агутину после 2022 года остается неоднозначным. Многие критикуют его за молчание об СВО. При этом никакого бойкота ему не объявляли. Его выступления по-прежнему проводятся в городах России, он собирает стадионы. В начале 2024 года он даже выпустил саундтрек к фильму «Онегин». А в 2023 году выступил на фестивале «Песня года». Правда, попал в скандал. В Telegram-канале «Это другое» опубликовали новость, что он отказался выходить на одну сцену с певцом SHAMAN. Позже Леонид опроверг эту информацию, заявив, что у него нет неприязни к исполнителю хита «Я русский», а вместе они не смогли спеть, так как участвовали в съемках в разные дни.