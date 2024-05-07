Молчание о СВО, слухи об эмиграции и проблемы со здоровьем: куда пропал Леонид Агутин
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Заслуженный артист России Леонид Агутин еще несколько лет назад активно принимал участие в каждом фестивале в стране, снимался в телевизионных шоу, посещал светские мероприятия. Но после 2022 года он вместе с женой Анжеликой Варум отошел в тень. Артисты продолжают давать концерты, но их количество заметно сократилось. Причины этого называют разные – одни считают, что это связано с молчанием Леонида о СВО, другие с тем, что ему сложно много гастролировать из-за возраста. Портал «Страсти» решил узнать, что происходит сейчас с Агутиным и как изменилась жизнь его семьи за последние годы.
Карьера Леонида Агутина: чем известен певец
В шоу-бизнес Леонид Агутин вошел в конце 80-х годов. С детства любивший музыку и не бросавший ее даже во время службы в армии молодой артист начинал с того, что выступал на разогревах, писал песни, сотрудничал с поэтом Германом Витке. А в 1994 году его ждал прорыв – он выпустил первый альбом под названием «Босоногий мальчик», в состав которого вошла одноименная песня, ставшая хитом.
Харизматичный певец с длинными волосами быстро покорил сердца тысяч поклонников. Через год после дебютного сборника он дал большой концерт в «Олимпийском» и стал лауреатом нескольких музыкальных конкурсов. И на этом он не останавливался, каждый год выпуская новые и новые песни. Очередной виток карьеры у Агутина произошел после знакомства с Анжеликой Варум. В 1998 году они выпустили дуэтные композиции «Королева» и «Февраль», а в 2000-х вышел их альбом «Служебный роман», одна из самых популярных песен которого «Все в твоих руках».
Вместе с Анжеликой Леонид много гастролировал как в России, так и за границей. Но он также продолжал сотрудничать и с другими музыкантами. Среди них американский джазовый гитарист Эл Ди Меолой, с которым певец записывал песни на английском языке. Пел Агутин и с Любовью Успенской, Сергеем Шнуровым, Владимиром Пресняковым и многими другими.
Кроме того, артист активно снимался в телевизионных проектах. Так, он был одним из наставников вокального шоу «Голос». В пятом сезоне его подопечная даже одержала победу. Но спустя шесть лет Агутин покинул кресло наставника, уступив место коллегам.
Два брака, три женщины и измены Леонида Агутина
Леонид Агутин официально был женат дважды. Первой его супругой была Светлана Белых. Они расписались, еще будучи совсем юными, и об этих отношениях певца практически нет информации, так как он сам старается их не вспоминать. Вместе они прожили пять лет, после чего решили развестись, так как артист уделял слишком много времени карьере, а не жене.
После расставания со Светланой Агутин увлекся балериной Большого театра Марией Воробьевой. Но несмотря на то, что их роман был бурный и даже привел к рождению первой дочери вокалиста Полине, пара так и не узаконила отношения. Чувства к танцовщице у Леонида быстро погасли, так как ему повстречалась новая любовь, ставшая ему второй официальной супругой – Анжелика Варум.
С певицей Агутин познакомился в конце 90-х годов. Все начиналось с дружбы. Леонид не скрывал, что его влекло к молодой исполнительнице, но он держал дистанцию, хоть и шутил с ее отцом, что обязательно женится на ней. Юрий Варум юмор артиста не ценил и не верил, что подобное действительно может произойти. Однако от сотрудничества с «босоногим мальчиком» не отказывался. Так, сначала певцы записали одну совместную песню, затем вторую. А потом Варум и Агутин снялись в клипе, посвященном сериалу «Семнадцати мгновений весны», в котором поцеловались. И это стало отправной точкой в их служебном романе.
Первое время артисты старались скрывать от публики, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Но с развитием отношений это становилось делать все труднее, поэтому в 1998 году они объявили себя парой и съехались. А спустя год у них родилась дочь Елизавета.
Пожениться Анжелика и Леонид решили, когда девочке исполнилось два года. Свадьба состоялась в Венеции, и до 2011 года пару считали одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, пока Агутина не поймали на измене.
Папарацци засняли артиста во время поцелуев с любовницей на конкурсе «Новая волна». Узнав об этом, Варум собиралась подать заявление на развод, но потом все же простила мужа. Сам вокалист признавался, что был сильно пьян в тот день и у него «съехала крыша». До сих пор он благодарен супруге за то, что она смогла найти в себе силы и сохранить их брак.
В последнее время тоже появляется немало слухов о расставании певцов, но они еще ни разу не подтвердились. Агутин заявлял, что по-прежнему счастлив с Анжеликой, и их разрыва недоброжелателям ждать не стоит.
Леонид Агутин после 2022 года
После начала СВО Леонид Агутин и Анжелика Варум покинули Россию, при этом не сообщив официально об эмиграции. Как стало известно позже, они организовали тур по США, а также дали концерты в Израиле, после чего вернулись домой. В Москве и регионах выступления супругов неоднократно пытались сорвались общественники, недовольные их неоднозначной позицией. Но со сцены артисты так и не ушли.
Из-за сокращения числа концертов, а также отсутствия на светских мероприятиях стало появляться немало сообщений о том, что Агутин с женой теперь живут в США, где у них есть недвижимость, а в Россию приезжают только ради заработков. Однако, по словам отца Леонида, композитора Николая Агутина, это вовсе не так. Он делился, что они проживают в Подмосковье на даче, но часто уезжают на гастроли.
«Два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», - рассказывал Агутин-старший NEWS.ru.
Тем не менее, мнение у публики к Агутину после 2022 года остается неоднозначным. Многие критикуют его за молчание об СВО. При этом никакого бойкота ему не объявляли. Его выступления по-прежнему проводятся в городах России, он собирает стадионы. В начале 2024 года он даже выпустил саундтрек к фильму «Онегин». А в 2023 году выступил на фестивале «Песня года». Правда, попал в скандал. В Telegram-канале «Это другое» опубликовали новость, что он отказался выходить на одну сцену с певцом SHAMAN. Позже Леонид опроверг эту информацию, заявив, что у него нет неприязни к исполнителю хита «Я русский», а вместе они не смогли спеть, так как участвовали в съемках в разные дни.
Проблемы со здоровьем Леонида Агутина: операция и пожизненные препараты
В декабре 2023 года появились тревожные новости о состоянии здоровья Агутина. Его экстренно прооперировали из-за тромба в ноге. Певец признавался, что изначально думал, что у него простое растяжение, но все оказалось гораздо серьезнее. После хирургического вмешательства Леониду было рекомендовано соблюдать постельный режим, но он быстро вернулся к работе, чтобы не пропустить новогодние корпоративы. По информации Telegram-канала Mash, теперь артисту предстоит пожизненно принимать препараты, разжижающие кровь.
Сам Агутин делился, что операция прошла успешно, и после нее он почувствовал себя лучше. Сейчас он на здоровье не жалуется. Из-за этого ограничивать себя в работе он не стал. В личном блоге артист шутил, что совсем «не умеет бездельничать».
Как изменилось творчество Леонида Агутина за последние годы – мнение музыкального критика
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко поделился с порталом «Страсти», что, несмотря на многочисленные разговоры о том, что Леонид Агутин «ушел в тень», на самом деле он продолжает развиваться. Эксперт считает, что его карьера не поставлена на паузу и уж тем более не заброшена.
«На самом деле я не скажу, что у Леонида Агутина дела плохи. У него все в порядке. Он развивается своим ходом. У него творчество кипит, развивается его школа, конкурс. У него деятельность сейчас разносторонняя. В музыкальной сфере, конечно же, он как артист тоже развивается, и интересная у него коллаборация последняя. Понятное дело, что артист не может быть постоянно в определенном тонусе, нужно вдохновение. Поэтому он просто взял небольшой перерыв от выпуска хитов. Но повторюсь, он вполне в приличной форме, и у него регулярные концерты, гастроли, все у него хорошо в этом плане. У него своя ниша, он прекрасно держит эту позицию и, в принципе, ни с кем ею не делится», - рассказал продюсер.
По мнению музыкального критика, не влияют на карьеру Агутина и скандалы, связанные с его женой Анжеликой Варум. Он подчеркнул, что Леонид – самостоятельный артист со своим творческим путем.
«Варум уже давно не ассоциируется с Леонидом Агутиным, то есть вот эти их дуэтные песни, они остались в прошлом. Агутин сегодня как раз вот держит свои позиции именно как сольный исполнитель», - заявил Рудченко.
Может ли Анжелика Варум выступать без Леонида Агутина – мнение продюсера
Уже много лет Леонид Агутин выступает вместе с Анжеликой Варум. Они являются одним из главных семейных тандемов в российском шоу-бизнесе. Однако, несмотря на это, по мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова, они вполне могут существовать и отдельно друг от друга. Но их дуэт эксперт считает «потрясающим».
«У них достаточно семейный творческий тандем. У них нет друг с другом контракта, так что они вполне могут выступать сольно. Анжелика Варум профессионал своего дела, все-таки звезда, у нее есть хиты, и она по сей день зарабатывает хорошие деньги и без Леонида. Но у них прекраснейший дуэт, когда они вдвоем, действительно, это определенное вдохновение. С точки зрения зрителей, это интересно, это вкусно», - заявил продюсер.
К слову, в последнее время все чаще стали говорить о том, что Анжелика Варум «тянет вниз» своего мужа, якобы у нее уже не тот голос, что был раньше. Слухи об этом появились после того, как певица только с третьей попытки смогла спеть песню на концерте супруга. Она не попадала в ноты, путала слова, а также ее уличили в использовании фонограммы. По словам Дворцова, включать запись на концертах действительно плохо, но есть исключения, когда дело касается здоровья. У Анжелики именно такой случай.
«Я против фонограмм на нашей эстраде, потому что это уже звучит непрофессионально. Да, наши артисты, мои коллеги, как и Анжелика, возможно, могут включать фонограмму, но при одном условии – если до этого был гастрольный тур из минимум пяти городов, и ты находишься в энергетическом упадке. Эта вероятность вполне реальна, - отметил продюсер. — Я думаю Анжелика частенько и раньше использовала фонограмму, но с целью сохранения своего здоровья. Я это приветствую».
Высказался Дворцов и о гонорарах Варум. Он подчеркнул, что она может хорошо зарабатывать и без Леонида Агутина.
«Ее гонорарная история сейчас не такая и завышенная, но и не маленькая - от 700-800 тысяч рублей за 45-минутную программу. Выезд, какие-то корпоративы – 1,5-2 миллиона рублей. Я считаю, это приличные суммы. Так что Анжелика может вполне зарабатывать и без Леонида, но, повторюсь, все-таки тандем Агутина и Варум - это как аленький цветочек. Это прекрасно, когда супруги поддерживают друг друга, потому что, как правило, две творческие личности часто не могут ужиться», - заключил продюсер Сергей Дворцов.