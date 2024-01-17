Певец Леонид Агутин после болезни решил отправиться на гастроли в Калининград

Певец и композитор Леонид Агутин после долгого молчания и проблем со здоровьем решил выступить с сольным концертом в Калининграде. Шоу запланировано на 31 августа во Дворце спорта «Янтарный».

Как пишет портал «Клопс Афиша», в анонсе концерта Агутин представлен как «популярный артист и мэтр эстрады, завоевавший любовь и уважение слушателей».

Кроме того, калининградцам напомнили, что исполнитель является лауреатом премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других. Кроме того, стал финалистом телешоу «Две звезды» и наставником в проектах Первого канала «Голос» и «Голос. Дети».

В декабре Агутина экстренно госпитализировали в Москве с тромбозом глубоких вен и провели экстренную операцию. Исполнитель хита «На сиреневой луне» был вынужден пройти лечение и отменить ряд концертов и корпоративов.

Ранее мы писали, что Агутин посчитал нужным опровергнуть отказ выступать вместе с певцом SHAMAN. Так он отреагировал на распространившиеся в Сети слухи о том, что во время записи фестиваля «Песня года» за кулисами якобы заявил, что выходить с Ярославом Дроновым на одну сцену — это сразу же «пропахнуть беляшами из кремлевской столовой».