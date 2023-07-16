Певец Леонид Агутин объяснил, почему считает себя недостойным Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин признался, что до сих пор считает себя недостойным Анжелики Варум. 16 июля артист празднует день рождения, ему исполнилось 55 лет.

В интервью изданию Teleprogramma.pro знаменитость рассказал историю знакомства с супругой. Артисты начали работать вместе в конце 90-х годов и прекрасно общались. Тогда Варум была очень популярна и сразу завоевала внимание Агутина. Но он не стремился начать с ней отношения, потому что у нее уже был молодой человек.

«Наверное, я считал, что недостоин ее. Слишком легкомысленный. И до сих пор так думаю, кстати», – заявил Леонид.

Музыкант поделился, что они с девушкой вместе выезжали на концерты и сильно сблизились. Он искал любые поводы, лишь бы увидеть коллегу. Но тогда для него все казалось дружбой.

«Мы типа общались. У нее был парень, порядочный человек. Я хорошо к нему относился», – рассказал звезда.

Только сейчас Агутин понимает, что отбил девушку. Но тогда он ничего не мог поделать со своими чувствами. Певец признается, что ее не хватало, как воздуха.

«А люди ведь находят то, что ищут. Это закон. Как только пустота образуется, она заполняется, хочешь ты или нет», — порассуждал артист.

Ранее певец Леонид Агутин вспомнил о своем провале на концерте перед зарубежной публикой.