Певец Хабиб помог отыскать потерявшимся на концерте детям их родителей. Об этом сообщает «Порт Амур».

6 июля в Тынде состоялся концерт, приуроченный к 50-летию Байкало-Амурской магистрали. На нем выступил певец Хабиб, который исполнил свои главные хиты: «Ягода малинка», «Чебурашка» и «Грустинка».

Во время концерта некоторые дети пробирались ближе к артисту, нескольких из них Хабиб вывел на сцену — так потерявшимся детям он помогал разыскивать родителей.

«Часто бывает, что на больших концертах теряем детей. Я сразу прошу, чтобы потеряшек вели ко мне, со сцены легче найти и быстрее. Тут все нашлись, слава Богу», — рассказал певец.

Музыкант поблагодарил поклонников, которые заполнили главную площадь Тынды.

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