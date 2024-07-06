«Мы ужасные люди»: Оксана Самойлова высказалась о конфликтах на шоу «Выжить в Дубае»

Оксана Самойлова призвала остановить травлю Надежды Сысоевой и Славы Чепурченко. Об этом стало известно из соцсетей блогерши.

Скандал, который разгорелся на шоу «Выжить в Дубае», продолжают комментировать участники конфликта. Напомним, звезды сцепились из-за отказа некоторых коллег накормить команду из народа вкусной едой. Виктория Боня и Анна Седокова настаивали на том, чтобы угостить соперников, однако многие с ними не согласились. После этого на звезд полился хейт.

По словам Оксаны Самойловой, в отказе звездной команды нет ничего плохого.

«Многие не понимают, что такое реальная жизнь, а что такое шоу. У вас смешались кони, пони, люди. Пускай будет так. Если вы не разделяете реальную жизнь от игры в шоу. Вы должны понимать, что дальше ребята из народной команды начнут включаться в игру и у них тоже будет своя стратегия», — заявила она.

Блогерша призвала остановить травлю в адрес других участников — Надежды Сысоевой и Вячеслава Чепурченко.

«Отстаньте вы от Славочки, он просто божий ангел. Мы не играли в „самый благородный“. Мы, наверное, просто все не поняли правила, кроме вас и Вики. Оставьте Надю, у нее своя игровая тактика, в реальной жизни у нее недавно умерла мама и и она испытывает колоссальный стресс. Можете критиковать нас с Денисом. Мы самые плохие, мы самые злодеи, все придумали, мы ужасные люди», — рассказала Самойлова.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня посоветовала 39-летней Надежде Сысоевой обратиться к психологу после участия в шоу «Выжить в Дубае».