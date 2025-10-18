Певец Хабиб кардинально сменил имидж из-за дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщает mk.ru.

35-летнего певца Хабиба привыкли видеть брюнетом. Однако исполнитель песни «Ягода малинка» решил начать экспериментировать с внешностью. Он перекрасился в блондина и коротко постригся.

Как объяснил сам Хабиб, на изменения он пошел ради участия в концерте к 130-летию поэта Сергея Есенина.

«В этом году 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. Меня пригласили поучаствовать в концерте и исполнить песню на его стихи. Ради этого я изменился. Решился сразу. Потому что смена имиджа для артиста, это всегда интересно», — объяснил он.

Артист добавил, что не сразу привык к своему новому имиджу.

«Я вообще первые дни не узнавал себя. Клянусь! Каждый раз подходил к зеркалу и спрашивал: „Кто это?“. Сейчас уже более-менее свыкся», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин появился в необычном образе в компании Софьи Эрнст.