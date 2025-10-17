«Бывают странные сближенья»: Прохор Шаляпин появился в необычном образе в компании Софьи Эрнст

Шоумен Прохор Шаляпин неожиданно для поклонников появился в компании жены гендиректора Первого канала, актрисы Софьи Эрнст.

В своем Telegram-канале Шаляпин опубликовал два снимка с фотосессии, на которых они с Софьей запечатлены в необычных образах.

При этом Прохор кардинально сменил имидж. Он предстал перед подписчиками с кудрявыми светлыми волосами, в черном бархатном пиджаке и шортах с клетчатым принтом.

Софья Эрнст также решилась на перемены. Звезда «Содержанок» сменила теплый блонд на радикальный черный, а также сделала короткую стрижку с густой челкой.

Софья была одета в коричневый комбинезон и замшевые полусапоги на каблуках.

«Хотите сменить имидж? Не спрашивайте нас с Софьей Эрнст как», — подписал пост Прохор.

При этом Эрнст прокомментировала появление с Шаляпиным фразой: «Бывают странные сближенья…».

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за 1 миллион рублей. Точно такие же носит певец Стас Михайлов.