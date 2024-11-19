Певец Кай Метов рассказал об улучшении состояния Левкина перед смертью. Об этом сообщает NEWS.ru.

19 ноября на Троекуровском кладбище простились с музыкантом Владимиром Левкиным. На траурную церемонию пришли многие знаменитости, среди них был певец Кай Метов. Он рассказал журналистам, что следил за состоянием коллеги — по его словам, в дни перед смертью, состояние Левкина даже улучшалось.

«Очень сильно переживали мы и пятницу, и субботу. Там было некоторое улучшение, он пришел в себя, я знаю, мы даже держали кулачки, молились, что все будет хорошо и замечательно», — рассказал он.

Тем не менее, Левкин скончался утром 17 ноября. О смерти бывшего участника «На-на» Метов узнал во время гастролей в Саратове. Причиной смерти стала вирусная инфекция, развившаяся на фоне тяжелой стадии лейкоза.

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