Певец Кай Метов раскрыл, что на самом деле думает о Татьяне Булановой и ее браке с Валерием Рудневым

Певец Кай Метов назвал свою коллегу и подругу Татьяну Буланову женщиной с непростой судьбой. По его мнению, именно это помогло ей завоевать любовь поклонниц по всей России.

С исполнительницей хита «Мой ненаглядный» Метова связывает давняя история. Они сблизились еще в 90-е годы и с тех пор не прекращали общение. Перед днем рождения приятельницы певец обратился к ней и поздравил с 55-летием. Он отметил, что даже спустя много лет она все еще любима аудиторией, и у этого есть причина.

«Таня — это человек, который, наверно, прежде всего воплощение такой непростой женской судьбы, скажем так. И поэтому многие женщины в нашей стране, я просто в этом уверен, переживают вместе с ней за все перипетии ее и творческой, и личной жизни», - поделился Кай с Пятым каналом.

Также музыкант отметил, что счастлив за Буланову, ведь она смогла наладить личную жизнь. По его словам, сейчас с ней рядом достойный человек – бизнесмен Валерий Руднев. Он подчеркнул, что рядом с мужем у певицы буквально горят глаза, а это значит, что он хороший и надежный мужчина.

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