Певец Кай Метов оказался замешан в махинациях с хищением 200 миллионов рублей

Певец Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей, об этом сообщает РБК.

Следователи закончили расследование дела о мошенничестве риэлтора Елены Филипповой. В 2019 году на женщину завели уголовное дело, ее обвиняли в хищении 200 миллионов рублей. Согласно версии следствия, Филиппова выкупала первые этажи жилых зданий и переоборудовала их под торговые помещения. После этого она продавала недвижимость по завышенной цене.

Филиппова была деловым партнером музыканта Кая Метова. Уточняется, что риелтор и музыкант до 2018 года владели строительной компанией ООО «Инвестиционная компания КМП», которая до 2017 года называлась ООО «Кай Метов Продакшн».

Одной из пострадавших от действий Филипповой стала ее бизнес-партнерша, у которой она заняла более 200 миллионов рублей, которые впоследствии так и не отдала.

Кай Метов рассказал следователям, что познакомился с риэлтором на гастролях. Певец стал инвестировать в бизнес женщины, однако когда узнал, что та признала себя банкротом, обратился с заявлением в суд. В результате дела всех пострадавших от действий женщины объединили в одно, а певец Кай Метов стал свидетелем обвинения.

Ранее мы писали о том, что блокадница продала квартиру по указанию мошенников и передала им 12 миллионов рублей.