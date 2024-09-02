Николай Носков потерял на шиномонтаже почти полмиллиона рублей

Заслуженный артист РФ Николай Носков потерял на шиномонтажном бизнесе почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, с 2017 года исполнитель является учредителем ООО «Мсоинвест», занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Согласно финансовому отчету, за минувший год выручка компании музыканта составила 7,1 млн рублей.

При этом прибыль компании ушла в минус на 415 тысяч рублей.

Кроме шиномонтажа певец выступает руководителем благотворительного музыкального фонда.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется до сих пор. 3 мая текущего года он был доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. Перед вызовом исполнитель жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Супруга Николая Носкова Марина подтвердила, что звезде диагностировали пневмонию. Жена артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

Ранее стало известно, что певица Анна Седокова теряет миллионы на бизнесе по продаже одежды.