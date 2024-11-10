Налоговики разыскивают светскую львицу Оксану Робски из-за долга почти в 1 млн рублей

Московские налоговики разыскивают писательницу Оксану Робски. Автор книги «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта» задолжала ФНС 900 тыс. рублей.

На данный момент Оксана живет на две страны — в России и США, где находятся ее дети. Робски ранее занималась бизнесом. Она владела двумя фирмами — одна компания занималась деятельностью в сфере культуры и искусства, а вторая — изданием книг. Однако писательница их ликвидировала несколько лет назад, пишет Telegram-канал Mash.

За что Робски накопила долги, не уточняется.

В начале 2000-х Робски написала роман Casual, который принес Оксане широкую популярность и вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В своих книгах светская львица рассказывала про жизнь российской бизнес-элиты, чем вызвала большой резонанс в обществе.

Оксана была замужем шесть раз. Первый муж погиб в драке уже после развода с Робски, второй — был убит в подъезде спустя девять месяцев после свадьбы. В 2015 году Оксана снова вступила в брак, не рассказывая, кто стал ее избранником. У бизнесвумен есть дочь Дарья и сын Иосиф.

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