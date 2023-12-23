14:53, 23 декабря 2023
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46-летнего певца Иракли Пирцхалаву не пустили в Молдавию без объяснения причин
© Starface.ru
Певец Ираклий Пирцхалава не смог выступить на сольном концерте в Молдавии, так как ему внезапно запретили пересекать границу этой страны. Артист ехал на гастроли в город Оргеев, он должен был принять участие в нескольких новогодних мероприятиях.
По прилету в Молдавию Пирцхалаве было отказано во въезде без объяснения причин, сообщает местный телеканал ТВ-5.
В пресс-службе пограничной полиции республики отметили, что за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Конкретно о ситуации с российским артистом представители ведомства общаться отказались.
Ранее мы писали, что Иракли Пирцахалава переехал из Испании из-за русофобии и отсутствия прямых перелетов с Россией. Ему пришлось отправиться вместе с семьей в Грузию.
Источник фото:Starface.ru
Источник:телеканал ТВ-5
Автор:Анна Воробьева
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