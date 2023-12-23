46-летнего певца Иракли Пирцхалаву не пустили в Молдавию без объяснения причин

Певец Ираклий Пирцхалава не смог выступить на сольном концерте в Молдавии, так как ему внезапно запретили пересекать границу этой страны. Артист ехал на гастроли в город Оргеев, он должен был принять участие в нескольких новогодних мероприятиях.

По прилету в Молдавию Пирцхалаве было отказано во въезде без объяснения причин, сообщает местный телеканал ТВ-5.

В пресс-службе пограничной полиции республики отметили, что за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Конкретно о ситуации с российским артистом представители ведомства общаться отказались.

Ранее мы писали, что Иракли Пирцахалава переехал из Испании из-за русофобии и отсутствия прямых перелетов с Россией. Ему пришлось отправиться вместе с семьей в Грузию.