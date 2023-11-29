Певец Иракли рассказал, как смог пережить болезненное расставание с женой

Популярный исполнитель Иракли стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где выступил с живым концертом. Певец рассказал о болезненном расставании с женой, творчестве и посещении тренинга личностного роста.

Знаменитость рад, что приехал в Москву. До этого он был в Казахстане, и часто приезжает к детям в Грузию. Мужчина пошутил, что вся его жизнь проходит в самолете. Не обошел вниманием Иракли и тему расставания с женой. Он даже решился посетить тренинг личностного роста после случившихся событий.

«Я после развода испытывал непростые времена. Ездил на Афон. И так получилось, что после прочитанной книги Колина Типпинга «Радикальное прощение», меня друзья привели к невероятным людям», – поделился артист.

Иракли признался, что после этого посмотрел на себя с другой стороны. А затем смог наладить отношения с экс-супругой. Они простили друг друга и много времени проводят вместе.

«Сейчас мы невероятная команда вокруг детей. Люди, которые нас видят, говорят, вы сумасшедшие, почему вы до сих пор не вместе? А нам и так хорошо», – признался певец в эфире «Авторадио».

Иракли открыл концерт песней на грузинском «Сакартвело», исполнил хиты «Сделай шаг», «Пусть говорят», кавер «Вселенная». Кроме того, знаменитость спел «Моя Ми» с экс-солистом группы «Динамит» Ильей Зудиным и трек «Лететь» (кавер) вместе с молодым рэпером Alex Say.