Певец Игорь Саруханов развелся с молодой женой Лесей Садовской, об этом сообщает StarHit.

Музыкант Игорь Саруханов женился на дизайнере Лесе Садовской в декабре 2022 года. Буквально неделю паре не хватило до того, чтобы отпраздновать год брака, как музыкант сообщил о разводе с девушкой.

«Хочу поделиться изменениями — я женился, но все длилось недолго. Может, я не рожден для этого? Я полностью погружен в профессию, я человек, который постоянно на гастролях, а поклонницы покупают билеты, чтобы со мной познакомиться… Любая женщина такое воспринимает с болью», — рассказал он.

Напомним, что возлюбленная музыканта была его седьмой женой. Леся Садовская младше экс-супруга на 30 лет. Сам музыкант заявил, что отношения разрушились из-за недоверия друг к другу.

«Из-за легкого недоверия возникают недопонимания в семье, и поезд останавливается: он открывает свои двери, и все выходят», — объяснил он.

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