Певец Игорь Саруханов разозлился из-за одного вопроса

Певец Игорь Саруханов поругался с журналистами из-за одного вопроса. Как сообщает mk.ru артист разозлился, когда его спросили о многочисленных женах.

Исполнитель хита «Желаю тебе» семь раз был в ЗАГСе, но так и не нашел семейного счастья. Часто представители прессы спрашивают звезду не о его творчестве, а о личной жизни, что злит мужчину.

Певец дал волю чувствам в Кремле, где у него в очередной раз спросили о женах.

«Вам сказали, чтобы без этого вопроса вы не возвращались? Зачем вам это надо, скажите? Вам часто задавали вопрос, сколько у вас мужиков было? А чего вы так расстроились? Вы расскажете прямо с удовольствием нам о них? Проехали, будто я вас не слышал», – высказался артист.

Потом Саруханов заявил, что человеку, который «написал множество хитов», нужно задавать другие «нормальные» вопросы. После этого мужчина поговорил о детях, у него две дочери, которые тоже увлечены музыкой.

«Младшая недавно поступила в музыкальную школу. Звонит: «Папа, мне надо срочно поговорить. Я буду учиться по классу флейты. Только ты не переживай». Она знает, что я очень люблю фортепиано», – поделился звезда.

Игорь добавил, что у дочери в следующем году будут уроки на фортепиано. Девочка также занимается бальными танцами, как и старшая дочь.

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