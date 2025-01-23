«Если возвратите, обещаю вознаграждение и прощение»: у Ларисы Гузеевой украли личные фотографии

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о краже личных фотографий. По ее словам, снимки оказались в руках людей, которые представились журналистами.

Звезда программы «Давай поженимся» поделилась с поклонниками, что еще на заре карьеры с ней связались представители прессы и согласовали с ней проведение интервью. Они пообщались, а перед уходом попросили снимки Гузеевой, и она их предоставила. Причем выбрала лучшие фото.

«Прошло почти 30 лет. Вот это фото неожиданно попалось — оно тоже было у этих… людей. Все фото в единственном экземпляре. Надеюсь на чудо и обращаюсь: не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение», - рассказала Лариса Гузеева.

Напомним, что популярность телеведущей принесли съемки в мелодраме «Жестокий романс». Но сейчас она больше известна не как актриса, а как ТВ-звезда. Уже 17 лет Гузеева работает на телевидении.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что в 2024 году стала умнее и не нажила врагов.