Антон Зацепин рассказал, что у него случился приступ из-за проблем со здоровьем

Певец и член жюри популярного музыкального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» Антон Зацепин рассказал о проблемах со здоровьем. Звезда признался, что мучается из-за болей в спине, а не так давно у него даже случился приступ.

Знаменитость дал интервью Леди Mail, в котором рассказал о творчестве и своей жизни. Выпускник проекта «Фабрика звезд» продолжает активно работать, но ему бывает тяжело из-за проблем с позвоночником.

«Меня с 16 лет из-за травм спины мучают, но я уже с ними научился жить, знаю, когда на массаж сходить, когда — к остеопату. А тут все скопом навалилось — болит от шеи до крестца. На недавних гастролях даже приступ случился. Ну что делать, лечимся», — поделился артист.

Антон продолжает сниматься и участвует в нескольких проектах. В этом году с ним вышли картина «Шаман» и многосерийная комедия «Патриот». Скоро тоже ожидаются новинки.

«Снимаюсь я с 2020-го года, первой моей работой стал сериал в 16 эпизодов "Несмотря ни на что". Также я играю в Музыкальном театре Музы Ли, "Планета Зацепина"», – добавил звезда.

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