Певец Григорий Лепс заявил, что счастье для него — это любовь семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Певец Григорий Лепс поделился с журналистами тем, что для него является настоящим счастьем. По словам музыканта, главное в жизни для него — это забота семьи.

«Истинное счастье — это когда тебя любит семья, любят дети, ценят друзья, когда ты действительно нужен людям. Не просто существуешь для себя, а живёшь так, чтобы о тебе помнили, чтобы приносить радость в жизни других. Когда ты нужен не только одному человеку, а вообще людям», — поделился он.

Напомним, у Григория Лепса четверо детей — Инга, Ева, Николь и Иван. Самому младшему ребенку, сыну Ивану, в этом году исполнилось 15 лет.

Сейчас Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой.

Ранее мы писали о том, что Авроре Кибе был симпатичен Даня Милохин, а не Григорий Лепс.