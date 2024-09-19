Певец Григорий Лепс засмотрелся на молодую бэк-вокалистку и хотел хлопнуть сзади

Певец Григорий Лепс засмотрелся на молодую бэк-вокалистку во время выступления. Артист даже хотел хлопнуть ее сзади.

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Звездная пыль».

На видео Лепс визуально оценил фигуру девушки. Она была одета в черной длинное платье. Артист остановился позади вокалистки, осмотрел сверху донизу и хотел хлопнуть сзади.

«Видимо, Лепс присматривает новую кандидатку на свое сердце», - говорится в подписи к видео.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Лепса. По его словам, певец получает за выступление до 6 млн рублей. Минимальный гонорар составляет 4,5 млн рублей.