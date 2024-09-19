Опубликовано 19 сентября 2024, 18:251 мин.
Певец Григорий Лепс засмотрелся на молодую бэк-вокалистку и хотел хлопнуть сзади
© Starface.ru
Певец Григорий Лепс засмотрелся на молодую бэк-вокалистку во время выступления. Артист даже хотел хлопнуть ее сзади.
Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Звездная пыль».
На видео Лепс визуально оценил фигуру девушки. Она была одета в черной длинное платье. Артист остановился позади вокалистки, осмотрел сверху донизу и хотел хлопнуть сзади.
«Видимо, Лепс присматривает новую кандидатку на свое сердце», - говорится в подписи к видео.
Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Лепса. По его словам, певец получает за выступление до 6 млн рублей. Минимальный гонорар составляет 4,5 млн рублей.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева