«Не стало дешевле»: продюсер раскрыл гонорары Григория Лепса

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, что певец Григорий Лепс получает от 4,5 млн рублей за одно выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«По поводу расценок Григория Лепса: не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика. <…> В райдере у него холодные и горячие закуски, присутствует алкоголь – водочка или коньячок», - заявил Дворцов.

Продюсер также высказался о романе 62-летнего музыканта с 18-летней Авророй Киба. По его мнению, молодая избранница звезды не преследует никаких корыстных умыслов, встречаясь с Лепсом.

«Я раньше считал, что это какой-то PR-ход, но нет. Там действительно искренняя любовь. У нее никаких корыстных интересов к Лепсу нет, как и у него. Но у него может быть, единственный интерес в том, что это молодая и красивая девушка, благодаря которой он будет выглядеть обалденная», - поделился медиаменеджер.

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