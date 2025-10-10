Певец Григорий Лепс заработает на гастрольном туре более 120 млн рублей

Певец Григорий Лепс заработает на гастрольном туре более 120 миллионов рублей. Он планирует дать концерты в 24 городах России и Белоруссии.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», прибыль с каждого концерта при условии продажи всех билетов в среднем составляет 5 миллионов рублей.

При этом выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске и других крупных городах оценивается уже минимум в 14 миллионов рублей.

По данным канала, организаторы разработали целую схему, согласно которой, чем меньше вместимость зала, тем дороже билеты. Например, концерт 63-летнего исполнителя хита «Я поднимаю руки» в Южно-Сахалинске смогут посетить 1100 человек. При этом стоимость билетов для желающих начинается от 6,5 тысячи рублей.

В Хабаровске послушать Лепса смогут уже 7 тысяч поклонников, а купить место в зале можно за 3,5 тысячи рублей.

На концерты в Белоруссии пока билеты не продаются. По неподтвержденным данным, «мероприятие приостановлено».

Ранее сообщалось, что 19-летняя Аврора Киба получает от своего жениха Григория Лепса роскошные подарки, стоимость которых порой достигает более 10 млн рублей. При этом девушка уже мечтает о большем и оставила покупку колец за 12 млн долларов для своего следующего мужа.