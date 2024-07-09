Певец Григорий Лепс следит за молодыми девушками в соцсетях, несмотря на невесту

Певец Григорий Лепс активно следит за молодыми красавицами в соцсетях, пока его 18-летняя невеста Аврора Киба делится подробностями своей жизни. Пользователи Сети обратили внимание на то, что артист подписан на моделей и артисток, которые имеют один типаж.

Недавно общественность потрясла новость о том, что сердце исполнителя хита «Рюмка водки на столе» занято очаровательной молодой девушкой по имени Аврора Киба. Они даже пришли вместе на музыкальную премию, где Лепс открыто назвал ее своей невестой. После критики брюнетка высказалась в соцсетях о том, что не считает себя очередной «интрижкой» певца, а он якобы настроен серьезно.

Сам же артист дал интервью и сообщил, что Аврора рассматривает его предложение о замужестве и задумывается о большой разнице в возрасте. Ведь ей всего 18, а мужчине 62 года.

Пока молодая избранница исполнителя находится в смятении, он следит за молодыми барышнями в соцсетях. Одна из таких, на которую подписан Лепс, публикует различные фотографии в интересных нарядах и показывает фигуру. Поклонники отмечают, что у мужчины хороший вкус.