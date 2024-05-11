Певец Григорий Лепс признался, что хотел бы прожить еще 25−30 лет. Об этом он сообщил на YouTube-канале «про Л. О. М.».

Григорий Лепс поразмышлял о своей старости. По словам певца, он хотел бы прожить до 90 лет. Сейчас Лепсу 61 год.

«Попадем наверх, надеюсь, лет через 25−30, там и поговорим», — заявил он.

При этом певец рассказал, что в старости не хочет быть в тягость своим родным.

«И при этом остаться в здравом уме и умудриться самому за собой ухаживать. Не быть в тягость своим близким, своим детям… И уйти спокойно во сне в окружении родных», — добавил он.

Говоря о том, что останется после его ухода, Лепс заявил, что самый крупный след в его жизни — творчество.

«Я оставлю свои песни — это мое наследие. Может быть кто-то будет перепевать через сто лет, уже хорошо», — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс был против обучения детей за границей.