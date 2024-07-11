Певец Григорий Лепс получил именную звезду на Аллее славы в Витебске. Об этом сообщает NEWS.ru.

На очередном музыкальном фестивале «Славянский базар» открыли новую звезду на Аллее Славы — такой чести удостоился певец Григорий Лепс. Артист поприсутствовал во время торжественной части мероприятия и поблагодарил всех.

«Огромное спасибо, для меня это первая звезда, надеюсь не последняя. Спасибо белорусскому народу. Я уважаю ваш народ, искренне считаю его братским народом, хотя являюсь грузином, но русского происхождения», — отметил он.

Рядом со звездой Григория Лепса красуются звезды таким исполнителям, как Алле Пугачевой, Софии Ротару, Льву Лещенко, Эдите Пьехе, Надежде Бабкиной, Полад Бюльбюль и многим другим.

Напомним, фестиваль «Славянский базар» проходит в Беларуси с 9 по 15 июля. На нем выступят гости из России, Испании, Германии, Молдовы и Беларуси.

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