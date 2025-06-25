Лепс не взял Аврору Кибу на день рождения Анны Asti и станцевал с женой Эрнста

Певец Григорий Лепс не взял на банкет по случаю дня рождения Анны Asti свою юную невесту Аврору Кибу. Во время медленного танца исполнитель пригласил актрису Софью Эрнст.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста в этот вечер была в наряде с прозрачной жилеткой и телесным топом. Образ дополнял сверкающий клатч.

Вечеринка по случаю 35-летия певицы состоялась в особняке на Волхонке. Действовал дресс-код «desserte rose», что переводится как дикая пустынная роза. Сама артистка была в наряде с большим вырезом и открытой спиной, длинной юбке, соединенной пряжкой.

На мероприятии присутствовали актер Сергей Бурунов с избранницей Екатериной Леви, певец Филипп Киркоров и другие звезды. Мужа артистки не было на празднике.

Анна Asti объяснила, что супруг отсутствовал из-за плохого самочувствия.