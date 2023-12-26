Певец Григорий Лепс грубо высказался о судьбе своего внебрачного сына

Известный российский певец Григорий Лепс признался, что ему безразлична судьба внебрачного сына. Об этом пишет издание «7Дней».

Недавно музыкант рассказал, что у него есть внебрачный сын. По словам певца, его наследник уже взрослый и ведет свою жизнь, а сам Лепс видел внебрачного сына лишь один раз, и с тех пор не поддерживал с ним связь. Он уточнил, что у его сына есть своя семья, поэтому он не намерен вмешиваться в и жизнь.

После концерта «Рождество с Григорием Лепсом» артист смог пообщаться с журналистами, которые задали ему вопрос о музыкальных интересах его внебрачного сына.

«Сомневаюсь, что он к этому имеет какое-то отношение», — ответил Лепс, после чего в нецензурной форме добавил, что «ему все равно».

Стоит отметить, что у Григория Лепса четверо детей, если учитывать официальные браки. Так, самой старшей дочери звезды 39 лет. Также у певца есть 16-летняя дочь Николь, 21-летняя Ева и 13-летний Иван.

Ранее сообщалось, что Лепс не пришел на спектакль с участием дочери и высказался о ее актерских талантах.