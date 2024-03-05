Филипп Киркоров проиграл суд по кадастровой стоимости своей квартиры в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Судебные тяжбы Филиппа Киркорова, связанные с недвижимостью в Филипповском переулке длятся уже не первый год. Ранее певец пытался разделить свою новую квартиру площадью 537 кв.м. на две, чтобы уменьшить сумму налогов, однако это ему не удалось.

Теперь же выяснилось, что иск об уменьшении суммы налогов из-за якобы неверно рассчитанной кадастровой стоимости недвижимости суд тоже отклонил. Певец настаивал на том, что кадастровая стоимость апартаментов по состоянию на 1 января 2021 года составляла 285 миллионов рублей, что гораздо ниже оценки Департамента городского имущества Москвы.

По версии СМИ, таким образом певец хотел снизить налоги на квартиру. Однако суд 4 марта посчитал оценку недвижимости Киркоровым неверной и отклонил его иск. Представители певца пока никак не комментировали это решение.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров спровоцировал скандал на посвященном 8 Марта концерте в Москве.