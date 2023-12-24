Певец Филипп Киркоров задолжал налоговой более 12 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как следует из открытых источников, долг музыканта перед федеральной налоговой службой вырос до 12,3 миллионов рублей. Напомним, еще месяц назад сумма задолженности Киркорова была в районе 5,5 миллионов рублей.

Согласно документу, Киркоров не оплатил единый налоговый платеж. Вероятнее всего, на сумму долга ежедневно начисляются пени.

Впрочем, журналисты считают, что сумма долга для музыканта все равно не является критичной. Все из-за того, что за 45-минутное выступление Киркоров получает гонорар от 7 до 10 миллионов рублей. Сам музыкант пока никак не комментирует претензии со стороны ФНС.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров показал кольцо стоимостью два миллиона рублей. Музыкант признался, что такой дорогостоящий подарок ему сделал близкий друг.