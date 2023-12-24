Певец Филипп Киркоров показал кольцо стоимостью два миллиона рублей, об этом сообщает шоу «Ты не поверишь!».

Филипп Киркоров привык носить на себе все самое шикарное и дорогое. Ювелирные украшения — не исключение. Так, на съемки новогодней «Маски», где Киркоров является одним из членов жюри, он надел сразу два дорогостоящих перстня.

Одно из них сделано специально на заказ в мастерской известного французского модного дома. Киркоров рассказал, что кольцо украшает огромный фиолетовый сапфир. Стоимость такого украшения около 2 миллионов рублей.

Есть у Киркорова и еще одно не менее интересное украшение — кольцо в виде королевской короны. Причем внутри нее кроется секрет — если нажать на кнопку, корона откроется и внутри появится золотой микрофон. Певец признался, что это кольцо ему подарил близкий знакомый.

«Его подарили до того, как я похудел, поэтому оно немножко спадает», — рассказал Киркоров.