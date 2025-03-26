Певец Филипп Киркоров выступит в Петербурге на 40-й день со дня смерти отца

18 марта в возрасте 92 лет ушел из жизни отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. 40-й день со дня смерти певца приходится на 26 апреля, именно в этот день у исполнителя хита «Цвет настроения синий» запланирован концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь звезды Екатерина Успенская пояснила, что экс-супруг Примадонны не будет отменять выступление.

По ее словам, все запланированные концерты состоятся. Певец выступит 25 и 26 апреля — зрители уже давно разобрали билеты, рассказала Успенская Абзацу.

Пока апрельские выступления — единственные запланированные шоу артиста на ближайшее время.

Недавно Киркоров признался: смерть отца «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству. По словам певца, его всегда «учили» выходить к зрителям, несмотря ни на что — так поступают настоящие артисты.

Напомним, причиной смерти народного артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее певец рассказал, что узнал о кончине родителя, когда находился в командировке.