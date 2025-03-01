Паук и голубь: Филипп Киркоров начал забивать татуировками шею

В Москве проходит музыкальная премия «Виктория». Одним из гостей мероприятия стал певец Филипп Киркоров. Журналисты заметили изменения во внешности артиста — у него появились новые татуировки.

Киркоров продолжает забивать свое тело рисунками, передает Telegram-канал Звездач. Теперь на шее у исполнителя красуются две новых татуировки: паук и голубь. В беседе с корреспондентами Филипп объяснил их знание.

«Паучок — сети в свои лапки. А вот это — голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день перед иконами», — заявил Киркоров.

Также на мероприятии журналисты заметили певца Александра Буйнова, который совсем недавно попал в скандальную ситуацию. Он попал в ДТП, в результате которого пострадала воспитательница детского сада.