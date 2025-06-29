«Люблю тебя»: Филипп Киркоров трогательно обратился к сыну по важному поводу

29 июня сыну Филиппа Киркорова Мартину исполнилось 13 лет. Король поп-эстрады обратился к наследнику в соцсетях в честь дня рождения.

58-летний исполнитель хита «Цвет настроения синий» сделал в честь праздника видео, состоящее из кадров с участием Мартина. На них именинник занимается спортом, общается с друзьями и семьей. Появился в ролике и отец знаменитости Бедрос Киркоров, который умер в марте этого года.

«С твоим 13-летием, сынок! Люблю тебя. С днем рождения!», — трогательно написал экс-супруг Примадонны под видео.

К поздравлениям присоединились коллеги Киркорова по шоу-бизнесу: Екатерина Стриженова, Алсу, Ольга Бузова, Денис Клявер, Игорь Гуляев, Александр Ревва и другие знаменитости. Мальчику пожелали расти счастливым и здоровым. Некоторые заметили, что он «копия папы».

Филипп Киркоров дважды становился отцом при помощи суррогатного материнства. Дочь артиста Алла-Виктория родилась в Майами в 2011 году, Мартин появился на свет в 2012 году.

Напомним, на концерте в Петербурге певец получил сильный ожог — на нем загорелась сценическая одежда. Недавно он показал поврежденную руку композитору Игорю Крутому.