Певец Филипп Киркоров вновь кардинально сменил имидж: больше не блондин

Певец Филипп Киркоров вернулся к темным длинным волосам. Вновь на смену имиджа он пошел ради своей музы Марго Овсянниковой, с которой сейчас снимает новый клип.

Кадры с Филиппом в новом образе опубликовал Telegram-канал «Светский хроник». На них артист был с черными прямыми волосами, которые стилисты собрали в небольшой хвостик на затылке. По всей видимости, ему подготовили парик, так как свои волосы у Киркорова сейчас короткие.

Источник сообщил, что Киркоров задействован в съемках клипа к совместной песне с Марго. Видеоряд для трека снимают в Москве.

К слову, Филипп уже больше года появляется на публике с Овсянниковой. Сначала их подозревали в романе, но потом они опровергли эти слухи. При этом исполнитель часто называет Марго своей музой, которая вдохновила его на новые песни. Так, недавно у Киркорова вышла «Черная пантера», а также «Молодая Мадонна».

Ранее Филипп Киркоров рассказал о воспитании детей. Он заявил, что они согласовывают с ним все траты свыше 2 тысяч рублей.