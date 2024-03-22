«Не наш артист»: названа причина, по которой Киркорова убрали из гала-концерта

Певца Филиппа Киркорова не пригласили на гала-концерт конкурса «МиР – Музыка и Развитие» из-за его участия в «голой» вечеринке в декабре 2023 года. Соответствующую причину назвал основатель конкурса, продюсер Александр Яковлев.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

Основатель Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей назвал «вакханалией» мероприятие в клубе «Мутабор». Яковлев раскрыл собственное отношение к вечеринке и признался, что «не разделяет это». По его мнению, проводить подобные мероприятия «сейчас точно не время».

Продюсер не против, чтобы Киркорова приглашали другие площадки, но на конкурсе исполнителя не будет. Среди приглашенных артистов только те, кто разделяет ценности проекта.

«Для нас он — не наш артист, и пусть он в нашу дверь не заходит, мы его не примем», - поделился Яковлев.

Ранее сообщалось, что Киркоров сделал татуировки после поездки в Китай. Так, на руке он набил рисунок дракона - символ мощи и мудрости, который будет оберегать музыканта. При этом пирсинг артист пока считает для себя неприемлемым.