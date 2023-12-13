«Мне это все нельзя»: Киркоров рассказал о строгих запретах хирурга Хайдарова

Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, что больше не ест фрукты по совету Тимура Хайдарова. Есть еще список запретов, которые ввел пластический хирург. Об этом сообщает «Утро.ру».

«Тимур – мой инструктор по приседаниям, питанию и многому другому», – поделился певец.

Киркоров признался, что хорошая фигура – это большой труд. При этом он опроверг слухи о том, что у него импланты в ягодицах. Филипп заявил, что у него «настоящая попа». Он отметил, что Тимур вернул тело, которое было у него в молодости, но испортилось из-за большого количества еды, в том числе бутербродов.

«Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант», – высказался певец.

Журналисты обратили внимание, что во время мероприятия звезда не притронулся к фруктам и десертам.

«Мне это все нельзя. Даже один раз нельзя! Даже фрукты! Иначе меня потом Хайдаров подвесит за одно место!» – заявил поп-король.

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