passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 мая 2024, 10:05
1 мин.

Певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж

Певец Филипп Киркоров появился на публике с пепельным каре.
Певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Филипп Киркоров появился на публике с пепельным каре. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Накануне в Москве прошел закрытый ужин в честь нового амбассадора бренда «Рив Гош» Димы Билана. На мероприятие собрались все звезды первой величины, а ведущей вечера была Яна Рудковская.

Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Яна Расковалова, Валерия, Иосиф Пригожин, Ольга Бузова и многие другие.

Появился на вечере и Филипп Киркоров. Он пришел на мероприятие в новом образе — на голове артиста появилось пепельное каре.

Певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, ранее Киркоров надевал на все светские мероприятия парик с темными волосами. Эксперты рассказывали, что стоимость парика может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. Является ли новая прическа певца очередным париком или это его натуральные волосы, неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Юдашкиным.

Источник фото:Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Филипп Киркоров
прическа