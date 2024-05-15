Певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж

Певец Филипп Киркоров появился на публике с пепельным каре. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Накануне в Москве прошел закрытый ужин в честь нового амбассадора бренда «Рив Гош» Димы Билана. На мероприятие собрались все звезды первой величины, а ведущей вечера была Яна Рудковская.

Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Яна Расковалова, Валерия, Иосиф Пригожин, Ольга Бузова и многие другие.

Появился на вечере и Филипп Киркоров. Он пришел на мероприятие в новом образе — на голове артиста появилось пепельное каре.