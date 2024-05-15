Певец Филипп Киркоров снова кардинально сменил имидж
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Филипп Киркоров появился на публике с пепельным каре. Об этом стало известно из соцсетей артиста.
Накануне в Москве прошел закрытый ужин в честь нового амбассадора бренда «Рив Гош» Димы Билана. На мероприятие собрались все звезды первой величины, а ведущей вечера была Яна Рудковская.
Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Яна Расковалова, Валерия, Иосиф Пригожин, Ольга Бузова и многие другие.
Появился на вечере и Филипп Киркоров. Он пришел на мероприятие в новом образе — на голове артиста появилось пепельное каре.
Напомним, ранее Киркоров надевал на все светские мероприятия парик с темными волосами. Эксперты рассказывали, что стоимость парика может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. Является ли новая прическа певца очередным париком или это его натуральные волосы, неизвестно.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Юдашкиным.