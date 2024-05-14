Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Юдашкиным: как выглядел модельер перед смертью

Певец Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным. Он признался, что умирающий дизайнер был совсем на себя не похож, но при этом он был в сознании и узнавал друга.

По словам исполнителя хита «Цвет настроения синий», когда он видел Юдашкина в крайний раз, его состояние уже было критическим. Модельер сам попросил приятеля прийти к нему в гости, и Филипп не смог отказаться. Выделив время в своем напряженном графике, он приехал домой к Валентину и поразился, насколько он изменился.

«Сидит Валя... Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», - поделился Филипп в YouTube-проекте «Биография».

Киркоров отметил, что с Юдашкиным не только дружил, но и сотрудничал. В гардеробе певца до сих пор много вещей, которые были созданы модельером. Артист считает, что Валентин все еще живет в своих «исключительных работах».

Ранее Филипп Киркоров признался, что хотел выкупить костюм из шоу «Маска».