Певец Филипп Киркоров рассказал о непростом характере 11-летнего сына Мартина

Певец Филипп Киркоров признался, что у его сына Мартина весьма непростой характер. Связал это артист с тем, что наследник является Раком по знаку зодиака.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» 25 июня посетил вечеринку в честь дня рождения рэпера Егора Крида. Этот вечер он назвал генеральной репетиций перед праздником его сына. 29 июня мальчику исполнится 12 лет. И хоть пышное торжество он организовывать в этом году не собирается, поздравлять Мартина все равно будут.

По признанию Филиппа, сейчас сын уже начинает проявлять свой характер, из-за чего звездному отцу бывает сложно.

«Они одного знака с Егором – Раки. Ох, непростые, но талантливые», - заявил Киркоров в личном блоге.

К слову, несмотря на то, что певец часто посещает светские мероприятия и с удовольствием общается с прессой, его дети не особо любят публичность. Мартин может появиться на торжестве вместе с отцом и все время скрываться от всех.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не балует детей.